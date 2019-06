Vagyonokért árverezték el a Pink Floyd gitárosának hangszerét

Rekordáron, 21 millió dollárért (kb. 6 milliárd forint) kelt el a Pink Floyd frontembere, David Gilmour híres fekete, Stratocaster gitárja a Christie’s csütörtöki aukcióján, mellyel a legdrágábban leütött hangszer lett. A zenész ezen a hangszeren játszotta fel 1973-ban a The Dark Side of the Moon című lemezt. Gilmour a befolyt összeggel a klímaváltozás elleni harcot támogatja. Az ikonikus gitáron kívül 125 másikat is aukcióra bocsátottak Gilmour gyűjteményéből.

(NBC News)

Kiemelt kép: JOHANNES EISELE / AFP