Az új Joker-film nem fog finomkodni

A Batman-spinoffot felnőtteknek szánják.

Ősszel kerül a mozikba az év legizgalmasabbnak ígérkező szuperhősfilmje, a Joker, amelyben Joaquin Phoenix alakítja majd Batman nemezisét. Az már az első előzetesből is átjött, hogy Todd Phillipsék fantasztikusan elkapták a hangulatot, de az még nem derült ki belőle, hogy vajon milyen korhatárbesorolásba szánják a filmet. Most a rendező egy kommentben elárulta, hogy R besorolást kap, vagyis nem a kiskamasz korosztályra hajtanak, hanem a 17 év feletti nézőkre, akik sötétebb és brutálisabb sztorit várnak. Ez jó hír, hiszen Joker eredettörténetét elég furcsa lenne elfinomkodni, amint azt mutatta az Öngyilkos osztag kudarca is, amelyet a PG-13 besorolásba ajánlott a stúdió.

Todd Phillips egy képet is megosztott Instagramon az arcát festő Phoenixről: