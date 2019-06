Szemkápráztatók a világ leglenyűgözőbb könyvesboltjai

A tükrökkel és lépcsőkkel teli üzletbe belépve néhány pillanatra biztosan mindenkinek gondja támad a térérzékeléssel.

Mindig is egy könyvesboltban szeretett volna éjszakázni? Itt a megoldás!

A kínai Zhongshuge könyvesboltláncnak néhány éve elege lett az unalmas boltokból, és úgy döntöttek, legfőbb ideje örökre megváltoztatni az emberek fejében élő könyvesbolt-képet.

A sanghaji X+Living építésziroda közreműködésével azóta született üzleteiket látva ez maximálisan sikerült is nekik, sőt, Jangcsouban és Csungkingben minden várakozást túlszárnyaltak:

mindkettőt a teret megnyújtó, azt végtelen hosszúságú könyvtárrá változtató tükrökkel zsúfolták tele, sőt, a csungkingi boltban még cikkcakkos lépcsősorokat is elhelyeztek, így a bolt inkább egy szürreális M. C. Escher-műre hasonlít, mint egy olyan helyre, ahol emberek bármit is vásárolni szeretnének.

A jangcsoui, a város csatornái, tavai és folyói által ihletett üzletet a Great Big Story videósorozat egyik epizódjában is láthatjuk:

A boltok a megnyitásuk óta eltelt két-három évben a Kínába látogató, vagy épp ott élő fotósok Mekkájává vált – a legjobb képek közül a This Is Colossal közölt egy hosszabb válogatást:

A boltokról itt még több, nagyfelbontású fotó található.