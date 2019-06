Meghalt Roky Ericson, a pszichedelikus rock legendája

71 éves korában, pénteken meghalt Roky Erickson, a 13th Floor Elevators alapító-énekes-gitárosa, írja a Pitchfork. A zenész halálának hírét testvére erősítette meg.

A hatvanas évek pszichedelikus rockjának kultikus alakja 1965-ben alapította a rockzenekart Texasban, mely az egyik első pszich-zenekar volt Amerikában. Az együttes leghíresebb száma a You’re Gonna Miss Me volt, mely a slágerlistára is felkerült, és folyamatosan jelentetett meg új lemezeket, egészen 1969-ig, amikor a zenészt letartóztatták marihuánabirtoklásért. Mivel addigra már kiderült, hogy Erickson paranoid skizofréniában szenved, kórházba került, ahonnan csak 1974-ben engedték ki.

A későbbi években Erickson sorra adta ki a szintén kultikus szólólemezeit, míg 1990-ben a When The Pyramid Meets The Eye című tribute lemezen olyan zenekarok dolgozták fel a dalait, mint a ZZ Top, az R.E.M., a Jesus And Mary Chain vagy a Primal Scream. A 13th Floor Elevators utolsó fellépése 2015-ben volt, ahol Erickson is színpadra állt a többi alapítóval együtt. Erickson rendívül nagy hatású zenész és egy nehéz sorsú, „őrült géniusz” hírében állt, a halálával a rockzene egyik excentrikus nagy egyénisége távozott.

