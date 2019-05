Kritika érte Tarantinót, miután Margot Robbie kevés szöveget kapott a Volt egyszer egy Hollywoodban

A javában is zajló cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában mutatták be Quentin Tarantino új, Volt egyszer egy Hollywood című filmjét. Kedden tartották a film sajtókonferenciáját, melyen a rendező mellett a film főszereplői, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio és Margot Robbie is részt vett. Utóbbi filmbeli szerepe kapcsán érte némi kritika az alkotást. Az egyik újságíró szerint a (Charles Manson által később meggyilkot Roman Polanski feleségét), Sharon Tate-et alakító Robbie igencsak kevés szöveget kapott.

Tarantino elég velősen („Visszautasítom a feltételezésedet”), reagált a kérdésre, Margot Robbie ennél finomabban és hosszabban válaszolt azonban. Szerinte karaktere tragédiája az ártatlanság elvesztése volt, melyhez nincs szükség szövegre.

„Azt gondolom, sok időm volt felfedezni ezt a karaktert dialógusok nélkül is. Ritkán van arra időm, hogy egy karakter szerepében ennyi időt tölthetek egyedül” – mondta.

Quentin Tarantino snapped at a female reporter from The New York Times who asked why Margot Robbie wasn’t given more to say or do in his latest film “Once Upon a Time in Hollywood" https://t.co/xACQXjyBu8 pic.twitter.com/5GraEtaSyw

— Variety (@Variety) May 22, 2019