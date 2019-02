Több Marvel-sorozatot is elkaszáltak

Annak ellenére, hogy több Marvel-sorozat is nagy nézőszámot hozott a Netflixnek, a streaming szolgáltató úgy döntött, elkaszálja őket. Most a Deadline azt írja, hogy a Luke Cage, a Daredevil és az Iron Fist mellett a Jessica Jones és a Punisher című sorozatok is hasonló sorsra jutottak, de előbbi harmadik évadát még levetíti a Netflix.

„Hálásak vagyunk a Marvelnek az elmúlt öt év gyümölcsöző együttműködéséért, és köszönjük a szenvedélyes rajongóknak, akik követték ezeket a sorozatokat a kezdetektől” – írta közleményében a Netflix.

A Marvel tévés szakosztályáról annyit lehet tudni, hogy négy sorozatra és egy filmre is szerződést írt alá a Hulu streaming szolgáltatással.

