Biztonsági őrök védik az irodát, ahol A Gyűrűk Ura-sorozat forgatókönyve készül

2017 novemberében derült ki, hogy története legnagyobb mozgóképes vállalkozásaként tévésorozatot készít A Gyűrűk Ura regények alapján az Amazon. Múlt tavasszal azt is megtudtuk, hogy a sorozat 5 évados lesz és egy lehetséges spinoff szériát is terveznek mellé.

Ha nem is a történetről, de a sorozat készülésének körülményeiről ír most a Business Insider, miután Jennifer Salke, az Amazon stúdiófőnöke a Hollywood Reporternek elmondta, milyen biztonsági intézkedéseket vezettek be.

„Van egy fantasztikus írószoba, mindentől jól elzárva, Santa Monicában, ahova csak sok ellenőrzésen keresztül lehet bejutni. A teremben nincs természetes fény, mivel az ablakok is le vannak ragasztva. A termet egy biztonsági őr felügyeli, aki azon kívül ül, és csak ujjlenyom olvasó rendszeren át juthat be.”

Ilyen óvintézkedések után elképesztő történetnek kell várnia minket az öt évadban. A sorozat állítólag idén kezd forogni, addig a rajongók be kell, hogy érjék A Gyűrűk Ura-trilógia alkotója, J.R.R Tolkien fiatalkorát bemutató, Tolkien című filmmel.

