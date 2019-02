Egyesek csak szívtipróként ismerték a tucatnyi nőt meggyilkoló pszichopatát

Kivégzések harmincadik évfordulóján több alkotás is született Amerika egyik legszörnyűbb sorozatgyilkosáról, Ted Bundyról. A Netflix négyrészes dokumentumfilm-sorozata mellett Hollywood is kapva kapott az alkalmon, Bundy történetéről Joe Berlinger (Elveszett paradicsom 3: Purgatórium) készített játékfilmet Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány címmel, melynek most megérkezett a szinkronos előzetese.

Az idén a Sundance-en debütált film a Zac Efron által megformált Bundy barátnője, Elizabeth Kloepfer (Lily Collins) szemszögéből meséli el a sorozatgyilkos történetét. Kloepfer sokáig nem tudta, milyen bűnök száradnak Bundy lelkén, aki a ’70-es években több tucat nőt és fiatal lányt erőszakolt és gyilkolt meg. A páros békében és harmóniában élt Kloepfer gyerekével egészen addig, míg a férfit le nem tartóztatták.

Efron és Collins mellett John Malkovich, Kaya Scodelario és Jim Parsons is szerepel majd a filmben.

Az Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány május 2-án kerül bemutatásra a magyar mozikban.

Kiemelt kép: Bettmann/Corbis/Getty Images