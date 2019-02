Megérkezett az első fotó Ruby Rose Magyarországon forgatott filmjéből

Decemberben többször is írtunk róla, hogy Magyarországon forgatja új filmjét Ruby Rose. A színésznő számos fotót is kitett Instagramján az ittlétéről, többek között az Uzsoki kórházról is, melyet egy forgatási baleset miatt kellett fellátogatnia.

Most megjelent az első hivatalos fotó a hazánkban forgatott SAS: Red Nose című akciófilmből, melyen Rose mellett a film másik főszereplője, Sam Heughan (A kém, aki dobott engem) látható.

A Magnus Martens által rendezett SAS: Red Notice 2020-ban érkezik a mozikba.

Kiemelt kép: LISA O’CONNOR / AFP