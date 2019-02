Ben Affleck kiöregedett Batman szerepéből

2021. június 25-én mutatják be a Warner és DC önálló Batman-filmjét, melyről sokáig az a hír járta, hogy Ben Affleck írja a forgatókönyvét, rendezi és lesz a főszereplője is. A Batman Superman ellen és Az igazság ligája Batman-szerepei után azonban Affleck nem ölti magára többet a szuperhős jelmezét, írja a Deadline. A stúdió ugyanis úgy döntött, fiatalabb főszereplőre cseréli Batmant a 46 éves Affleck helyett, a forgatókönyvet pedig a filmet is rendező Matt Reeves írja. Affleck a Twitteren erősítette meg a hírt:

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO

— Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019