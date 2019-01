Bezárhat az Átrium

A kormány ősszel törölte el az előadóművészeti taót, renkdívül nehéz helyzetbe hozva a színházakat, akik az idei műsorterv kialakításánál már számoltak ezzel a bevétellel, ami most hirtelen kiesett. A döntés különösen a független- és magánszínházakat sodorta veszélybe, amelyek jegyáremeléssel és/vagy támogatói kampány indításával próbálnak életben maradni, amíg az új rendszer feláll.

A kormány egy tollvonással taszította létbizonytalanságba a színházakat Sok hely a túlélésért küzd a kultúrtao hirtelen megszüntetése után, van, aki jegyáremeléssel, más adománygyűjtéssel próbálkozik. Fontos lenne, hogy a kormány minél hamarabb lépjen, de egyelőre csak homályos ígéretek vannak.

A bajba jutott intézmények közé tartozik az Átrium is, amelynek produkciós menedzsere, Zsedényi Balázs már decemberben azt nyilatkozta lapunknak: mivel közhasznú alapítványként a tevékenységük nem profitorientált, naivitás lenne azt gondolni, hogy képesek saját erőből vagy magánadományokból fennmaradni. Most a hvg.hu-nak adott interjúban kilátásba helyezte az Átrium közeljövőbeli bezárását is:

A jelenlegi működésünk fenntarthatatlan. Nincs, akinek azt mondhatnánk, sajnos történt egy jogszabályi malőr, légy szíves adjatok pénzt, ameddig kihúzhatjuk, és az új rendszer felépül. Kizárólag azért tudunk ideiglenesen működni, mert a nagyon kevés tartalékunk pár hétre még elég. Ott tartunk, hogy az Átrium tényleg bezárhat.

Közben a fővárosi fenntartású színházak helyzete rendeződni látszik. Hétfő délután Gulyás Gergely bejelentette, hogy megállapodás született a kormány és a főváros között, miszerint az eddigi tao-támogatásnál magasabb, fix összegű előadóművészeti támogatást fognak kapni a fővárosi színházak:

A 3 és fél milliárd forint elosztásáról politikai értelemben főpolgármester úr dönthet és a kormány ennek megfelelő tartalommal fogja a támogatásokat kiosztani

– mondta a miniszter, aki szerint ezzel Budapesten rendeződött a tao megszűntetésének kérdése. Ám ez nem oldja meg az Átrium és a többi független- és magánszínház nehézségeit, amelynek működése veszélybe kerül a tao eltörlésével.

