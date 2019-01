Beperelték a Netflixet a Black Mirror miatt

December 28-án mutatta be a Netflix a Fekete tükör különleges, interaktív epizódját. A Bandersnatch című részben a néző aktív résztvevője a történetnek, rajta áll, hogyan folytatódjon bizonyos fordulópontoknál a sorozat cselekménye. Ez az interaktív dramaturgia csak a filmek terén számít nagyobb újdonságnak, az irodalomban már jelen van egy ideje, például a Choose Your Own Adventure-könyvekben.

A probléma pont ebből adódott, mivel az előbb említett könyvek kiadója, a Chooseco szerint a Netflix nem vásárolta meg a jogokat a név felhasználásához, írja a Hollywood Reporter. A Chooseco szerint a streamingszolgáltató évek óta tárgyalt velük, de a kiadó sosem adta oda a jogokat neki. A Chooseco most beperelte a Netflixet, melyet többek között a következőkkel magyaráznak:

„Legalább egy alkalommal a Bandersnatch bemutatása előtt a Chooseco írásbeli kérelmet küldött a Netflixnek, hogy hagyják abba a Choose Your Own Adventure-márka használatát egy másik televíziós műsorra vonatkozó marketingtevékenységükkel kapcsolatban.”

A Chooseco szerint a Netflix a Choose Your Own Adventure-könyvekhez hasonlította a Bandersnatchet, ami a márka jogtalan felhasználásának minősül, ráadásul az egyik jelenetben konkrétan el is hangzik az összehasonlítás, miszerint „olyan, mint egy Choose Your Own Adventure-könyv”.

A Netflix egyelőre nem reagált az őt ért vádakra.

