Mads Mikkelsen a jég hátán küzd a túlélésért

Februárban mutatják be a Joe Penna által írt és rendezett Arctic című filmet, Mads Mikkelsen (Vadászat) főszereplésével, melyhez most megérkezett az előzetes is:

A történet szerint az Északi-sarkon lezuhan egy repülőgép, melyen a pilóta (Mikkelsen) mellett egy fiatal nő (Maria Thelma Smáradóttir) is tartózkodik. A zuhanás következtében a nő súlyos állapotba került, így a pilótának kettejük túlélésért is küzdenie kell és nekivág az ismeretlen tájnak.

A film a Cannes-i Filmfesztiválon debütált, ahol pozitív kritikai fogadtatásban részesült.

Az Arctic februárban kerül bemutatásra az amerikai mozikban.

Kiemelt kép: Anne-Christine POUJOULAT / AFP