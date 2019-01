Meghalt Ray Sawyer, a félszemű kalózt alakító popsztár

A 81 éves korában elhunyt Ray Sawyer a hetvenes évek népszerű zenekara, a Dr. Hook & the Medicine Show ütőshangszerese és énekese volt, és ugyan nem ő volt a frontember, a szemkötője és a cowboy kalapja miatt ő volt a legismertebb tag a Hook kapitány nevű kalózfiguráról elnevezett zenekarban. Sawyernél azonban ez nem show-elem volt, hanem 1967-ben tényleg elveszítette az egyik szemét egy autóbalesetben. Két évvel később csatlakozott a zenekarhoz, melynek számos slágere volt a hetvenes években: Sylvia’s Mother, Cover of the Rolling Stone (ezt pont Sawyer énekelte, és az együttes karikatúraként fel is került később a Rolling Stone magazin címlapjára), When You’re In Love With A Beautiful Woman, Sexy Eyes.

Az együttes slágerei a következő évtizedben aztán elapadtak, Sawyer pedig 1983-ban szólókarrierbe kezdett, de komolyabb sikerek nélkül, és inkább régi Dr. Hook-slágereket énekelt. Sawyer álmában halt meg egy rövid betegség után.

