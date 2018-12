Karl Marx rajzfilmsorozat főhőse lesz Kínában

Karl Marx, az elméleti kommunizmus atyja, hamaroson rajzos formában születhet újjá, de nem a kommunista kánonnak megfelelő nagyszakállú bölcsként, hanem szikrázó szemű, lobogó hajú rajzfilmfiguraként.

Egy kínai központú filmes cég nemrég jelentette be, hogy megfilmesítik az író-filozófus-aktivista életét. Sőt, a Bilibili.com hamarosan már be is mutatja a sorozatot, amit Marx születésének 200. évfordulójára dobnak piacra.

A Hong Kong 01 tudósítása szerint a film A vezető címen fut majd. Hét epizódot mutatnak be, amelyek főleg Marx és Jenny von Westphalen viharos szerelmi kapcsolatára, valamint a Kommunista Kiáltvány szerzőjének Friedrich Engelshez fűződő barátságára koncentrálnak majd. De állítólag nem marad ki a politikai szál sem: az osztályharc és a munkásmozgalom iránti elkötelezettség is megfelelő hangsúlyt kap majd.

Hogy ezzel az utóbbi vonulattal se legyen probléma, állítólag az kínai kommunista párt is segítséget nyújtott a film elkészítéséhez.