Hétvégi programajánló

Mit csináljunk a hétvégén? Budapesti és a vidéki programok december 21-23. között.

Mozi

Víz alatt lebegő atlantisziak, türkizzöld neonfények és a karizmatikus főszereplő teszik szórakoztatóvá az Aquamant. Bár a DC képregényuniverzum filmes adaptáció eddig a Wonder Womentől eltekintve katasztrofálisra sikerült, most lehetőségük van javítani a helyzeten. Tény, hogy az Aquaman legnagyobb erénye maga a főszereplő, Jason Momoa, aki humorával és puszta kisugárzásával megmenti a legócskább viccet, sűrűbbé teszi a leglaposabb pillanatot is.

Aquaman: félisten, biotitán, szörfoktató Az új szuperhősfilm talán könnyű drogok hatása alatt élvezhető igazán. Kritika.

Aquaman, 2018, 143 perc, 5/10

Színház

Hideg van és köd, ilyenkor nincs jobb dolog, mint megnézni a Padlás című félig mese, félig musical előadást a Vígszínházban. Hiszen tudjuk, ezen a Padláson „Ég és Föld között\” minden megtörténhet, akárcsak a mesékben.

A padlás 30! 30 éves A padlás! Közzétette: Vígszínház – 2018. január 29., hétfő

Jegyek és információk a Vígszínház honlapján.

Vidéki program

Ha már unja az adventi vásárokat, akkor menjen patak túrázni Hévízre. A Hévíz-patak az egyetlen evezhető, meleg vizű patak. Decemberben péntektől vasárnapig minden nap 09:00-tól van lehetőség a túrán részt venni. A patak besorolása könnyű, teljesen kezdők és gyerekek is jelentkezhetnek. A víz hőfoka indulásnál téli időszakban a beszállónál 25 fokos, majd folyamatosan hűl. A vízmélység 30 cm és 1 méter közötti. A túra díja: 6 000 ft/fő.

Nézzétek csak, mi vár rátok! Megkezdődött!A téli Hévíz-patak túrákra a mai naptól lehet regisztrálni.A Balaton-felvidéki Nemzeti Park a természet védelme érdekében korlátozta az egy napra eső túrázók számát. Így aki hamarabb dönt, annak nagyobb esélye van a kiválasztott napon vízitúráznia. A regisztrációt elintézzük, nektek csak el kell jönni evezni! Mi most itt örömködünk nagyon és ezt a videót nektek küldjük. :) Közzétette: vízitúra – 2018. november 27., kedd

Bővebb információ az alábbi linken.

+ Ezt pedig írd be a naptáradba

A Memoryland 2017-ben rendezte meg először a nem mindennapi óévbúcsúztatót, de máris Kelet-Közép- Európa legnagyobb szilveszteri fesztiválja lett. A szilveszteri partin olyan világhírű DJ-ék keverik majd a a korongot, mint Gary Beck, Jody Wisternoff, Luke Slater, de a keverőpult mögé áll majd Miss Monique is. De a rajongók élvezhetik még Pfirter, John Graham aka QUIVVER, Inigo Kennedy mixét is, ráadásként pedig jelen lesz két magyar sztár is, Dj Budai és a techno magyar nagyköveteként jegyzett Isu is. Európa legnagyobb évbúcsúztató bulija a Memoryland 2018 helyszíne ismét a Millenáris parkban lesz.

További információk a Facebookon.