Iggy Pop sorozatot készít a punkról

Iggy Pop lesz az executive producere annak az új dokumentumfilm-sorozatnak, mely a punkot a hetvenes években elindító emberekkel foglalkozik majd, írja az nme.com. A Punk című, négyrészes sorozat az amerikai Epix tévécsatornán lesz majd látható jövőre.

A sorozat első részében feltűnik majd Johnny Rotten (Sex Pistols), Marky Ramone (Ramones), Wayne Kramer (MC5), Jello Biafra (Dead Kennedys), valamint Debbie Harry és Chris Stein (Blondie) is. Mellettük olyan, a punkért rajongó zenészekkel is interjúznak majd a készítők, mint Dave Grohl (Foo Fighters), Flea (Red Hot Chili Peppers) és Duff McKagan (Guns N’ Roses), de látható lesz az Elektra Records főnöke, Danny Fields, az első punkzenei újságíró, Legs McNeil és Penelope Spheeris rendező (Wayne világa) is.

A Punk első része március 11-én debütál.

Kiemelt kép: Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP