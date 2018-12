Az Állatkert készülő biodómja lett Európa legjobb szabadidős épülete

A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős épületének az idei International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai díjátadón, írja az Index.

„A Biodóm egy buborékba zárt darabkája a városba költöztetett ősi állat- és növényvilágnak. Kívülről lágy ívekkel a környezetbe simuló lankás domb, amelynek lábára, oldalára zöld növényzet fut fel, a tetejét pedig nagyrészt fényáteresztő felület borítja” – fogalmaz az épületet tervező Paulinyi-Reith & Partners szerdai közleménye, melyben azt is leírják, hogy a Biodóm szubtrópusi klímájú, állatokkal és növényekkel benépesített közösségi tér lesz, amely több mint 17 ezer négyzetméteren fogja feleleveníteni a Kárpát-medence ősi élővilágát.

Az 1,7 hektáros biodóm csupán egy része az 5 hektáros Pannon Parknak. Átlagos magassága 17 méter lesz, és a legmagasabb pontján is mindössze 36 méteres (csak viszonyításképpen: a Nagyszikla 34 méter magas, villámhárító nélkül).

„Az állatokat a fedett parkban kanyargó ösvényeken sétálva lehet majd megtekinteni, de lesz mód ennél kalandosabb nézelődésre is. A hatalmas térben ugyanis lesz egy kanyargó folyócska is, s ezen csónakázva is fel lehet majd fedezni a biodóm élővilágát” – írja az állatkert az épületről, amelynek tengeri akváriuma is lesz majd.

Kiemelt kép: Liget Budapest