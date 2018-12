Ez a zenés film lehet a következő Mamma Mia!

Alig mutatták be a Bohém rapszódiát, a Universal máris következő, hasonlóan nagy dobására készül a zenés filmek terén. A stúdió ugyanis megvásárolta a 2016-ban elhunyt Prince legnépszerűbb dalainak a jogát, melynek alapján fikciós alkotást készítene, írja a Guardian.

Vagyis nincs szó életrajzi filmről, csak az énekes híres számai adják majd a történet alapját. Prince-ről már amúgy is készült 1984-ben egy életrajzi film, Bíboreső címmel, melynek ő maga volt a főszereplője. Az alkotók inkább a Mamma Mia! című alkotáshoz hasonló filmmusicalt kívánnak készíteni.

A Universalnál elég sok zenés alkotás készült mostanában. A Mamma Mia! mellett a Tökéletes hang-filmek és A nyomorultak is itt készült, de a stúdió jegyzi majd a George Michael-dal által inspirált Last Christmas és a Macskák című filmeket is.

Kiemelt kép: Archives du 7eme Art / Photo12