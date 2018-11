Tippeljen, mi minden idők legnagyobb hatású filmje!

Nyilván kapásból rávághatnánk jó pár alkotás címét erre a kérdésre, de valószínűleg kevesen lennének, akik el is találják, hogy valójában melyik filmről van szó.

A válasz az Óz, a csodák csodája, bármilyen meglepő is egyesek számára. Az 1939-es alkotást nevezték meg ugyanis minden idők legnagyobb hatású filmjének a Torinói Egyetem hálózatkutatói. Az Applied Network Science című folyóiratban publikált tanulmány készítői az imdb.com nemzetközi mozis adatbázisban szereplő 47 ezer filmet elemeztek. A kutatók egyfajta kapcsolatháló-elemzést alkalmazva nézték meg, hogy egy adott film hány másik, utána készült, filmre van hatással, és hogy utóbbiak maguk mekkora hatású alkotások.

Az eredmények szerint a húsz legnagyobb hatású film mind 1980 előtt készült, többségében az Egyesült Államokban. Az Ózt az 1977-es Star Wars IV. – Egy új remény, majd az 1960-as Psycho követi a sorban. A listán szerepel továbbá a 2001: Űrodüsszeia (1968), az Aranypolgár (1941), a Casablanca (1942), A keresztapa (1972), az Elfújta a szél (1939) és a Patyomkin páncélos (1925).

A kutatást vezető Livio Bioglio szerint a kifejlesztett algoritmus a rendezők, valamint a férfi és a női színészek pályafutását is képes „kiértékelni” a legnagyobb hatású filmekben való közreműködésük alapján. A rendezők esetében alkalmazva az algoritmus az Óz, a csodák csodájához kötődő öt rendezőt, valamint Alfred Hitchcockot (harmadik hely), Steven Spielberget (ötödik) és Stanley Kubrickot (hatodik) sorolta be a legnagyobb hatású rendezők listájának első nyolc helyére.

Amikor azonban a kutatók másfajta megközelítést használtak, hogy kikerüljék a régebbi filmek nyilvánvalóan nagyobb hatását, mivel korábban mutatták be őket és több filmre lehetett hatásuk, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg és Brian De Palma került az első három dobogós helyre.

A legnagyobb hatású filmszínészek toplistájáról a szerzők megjegyezték, hogy a férfisztárok túlsúlya jellemzi, az első tízbe csak egyetlen színésznő, a Bond-filmek Miss Moneypenny-jét alakító Lois Maxwell került be. A férfiaknál Samuel L. Jacksont, Clint Eastwoodot és Tom Cruise-t, a nőknél pedig Lois Maxwell mellett Carrie Fishert hozta ki a legnagyobb hatásúnak az algoritmus.

Kiemelt kép: Archives du 7eme Art / Photo12