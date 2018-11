Ők lesznek a jövő évi VOLT headlinerei

2019. június 26. és 29. között rendezik meg Sopronban a Telekom VOLT Fesztivált, melynek végre fény derült az első fellépőire. Színpadra lép majd többek között a Slipknot, Slash, Parov Stelar, Robin Schulz és LP is.

A nyitónapon a Telekom VOLT Nagyszínpad a rockereké lesz, a Slipknot előtt lép fel a jövőre 30. születésnapját a VOLTon is ünneplő Tankcsapda és ugyanezen a napon további rockbandákat terveznek a szervezők. A második napon Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators lép majd fel, így minden bizonnyal a legismertebb Guns N’ Roses slágerek is elhangzanak majd.

A VOLT történetében többször okozott már emlékezetes órákat a soproni közönségnek a Parov Stelar csapata. Az osztrák electro-swing mágusok 2019-ben sokak örömére újra visszatérnek Sopronba. Ugyancsak a headliner-sort gazdagítja Robin Schulz német DJ-producer, illetve a Lost on You című slágerével világhírűvé vált, a VOLT közönségének nyáron bemutatkozó LP.

„A következő hetekben a terveink szerint újabb hazai- és világsztárok leigazolásáról adhatunk majd hírt a VOLT rajongóinak. Az early bird-jegyelővétel azonban már december 5-én elindul, amikor 72 órán át kedvezményesen áron lehet hozzájutni a bérletekhez. Újdonság, hogy a napijegyek esetében a jegyárforduló nem dátumhoz, hanem mennyiséghez kötött, vagyis aki gyorsabb, olcsóbban juthat belépőhöz” – mondta el Lobenwein Norbert, a Telekom VOLT Fesztivál alapító-főszervezője.

