Dolhai Attilának nem mindig volt harmonikus a családi élete

Dolhai Attila, az Operettszínház színésze négy évvel ezelőtt elhatározta, hogy többé nem vállal musicalszerepeket, derül ki a ma megjelent Story magazinnak adott interjúból. A döntést a színész elsősorban azzal indokolja, hogy jóval több időt szeretett volna tölteni a családjával.

„Luca születése után jó darabig együtt utaztunk mindenhova, hármasban mentünk a közös programokra. Aztán egyre több szerepet kaptam a Budapesti Operettszínházban, és most, így visszanézve, bevallom, lemaradtam Luca első tíz évéről[…]Ha az ember megízleli a sikert, hallja a tapsot, bizony elkapja a gépszíj. Nagyon gyorsan ismert lettem, egyre több munkát vállaltam, fejembe is szállt kicsit a dicsőség. Mindez persze az anyagiakban is megmutatkozott, többet engedhettünk meg magunknak. A családommal azonban egyre kevesebb volt az értékes, minőségibb idő. A lányaink nevelésének java része a feleségemre hárult, ami nem volt kis feladat számára, így ebből adódóan mindent vele beszéltek meg” – nyilatkozta a színész, akit bevallása szerint a felesége próbált meg észhez téríteni.

Dolhai azt mondja, jól döntött végül és most tudja, hogy nemet kell néha mondani bizonyos feladatokra.

„Nem túlzás azt mondani, hogy négy éve tudom, milyen újra családban. Pár éve komolyan elbeszélgettünk, hogy jó lenne egy negyedik gyerek[…]sajnos ez másként alakult, így most öten éljük meg a boldog család napjait.”

Kiemelt kép: Vajda János / MTI