Rekordáron kelt el David Hockney egy festménye

Rekordáron, 90,3 millió dollárért kelt el David Hockney 1972.ben festett, Pool with two figures (Medence két alakkal) című festménye a Christie’s New York-i árverésén, írja a Guardian. A brit festő képe ezzel megdöntötte a rekordot, ugyanis ennyit még sosem fizettek élő művész alkotásáért, a rekordot Jeff Koons tartotta.

A képért, melynek értékét 80 millió dollárra becsülték előzetesen, többen is hevesen licitáltak telefonon. Azt nem tudni, végül kié lett a festmény, az aukciósház nem hozta nyilvánosságra a nevet.

Kiemelt kép: Jack Taylor/Getty Images