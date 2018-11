David Lynch legújabb alkotásában, az Ant Headben is hozta a formáját. A Twin Peaks, a Kék bársony és a Radírfej rendezőjének kisfilmje is csatlakozik a jól megszokott, bizarr stílushoz. Ezt most bárki meg is nézheti, mivel azt rendezője ingyenesen elérhetővé tette az interneten.

A videó alatt, melyben egy emberi arc formájú sajtot özönlenek el a hangyák, Lynch Thought Gang című albumáról hallható pár szám.

Kiemelt kép: Massimo Valicchia / NurPhoto