Elton John visszavonul, de előtte még maratoni koncertturnét tart

Utolsó, 300 koncertes turnéjára indul Elton John, majd 2021-ben végleg visszavonul, írja a Guardian. A zenész még januárban jelentette be, hogy abbahagyja a koncertezést, hogy több időt tölthessen két gyermekével. Emellett azt is hangsúlyozta, hogy semmi baj nincs az egészségével, nem azért vonul vissza, különben a 300 koncertet sem tudná végigcsinálni. Az énekes 1973-as albuma után elnevezett, Farewell Yellow Brick Road turné, mely során Elton 5 kontinenst is érint, Leedsben ér majd véget 2021-ben, úgyhogy a visszavonulást azért nem mostanság történik meg.

Kiemelt kép: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP