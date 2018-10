Stop-motion animációban tér vissza Pinokkió

Pinokkió meséjét valószínűleg senkinek sem kell bemutatni. Ezt dolgozza fel Guillermo Del Toro (A víz érintése, A faun labirintusa), ráadásul musical formájában, írta meg az nme.com.

„Addig szerettem volna elkészíteni ezt a filmet, amíg emlékszem rá” – Del Toro a készülő filmről, mely a harmincas évek Olaszországában játszódik majd, Mussolini és a fasizmus felemelkedésének idején.

„Egyetlen művészeti forma sem befolyásolta az életemet és a munkámat annyira, mint az animáció, és egyetlen karakterrel sem volt olyan mély, személyes kapcsolatom a történelemben, mint Pinokkió. A mi történetünkben, Pinokkió egy ártatlan lélek egy közönyös és érzéketlen apával, aki elvész egy olyan világban, amelyet nem ért.”

A rendező, aki egyben forgatókönyvírója és producere is a filmnek, nem először dolgozik együtt a Netflixszel. Az Trollhunters: Tales of Arcadia című animációs sorozatot, illetve a 10 After Midnight című szériát is a streaming szolgáltatónak készíti.

A Pinokkió premierdátuma egyelőre még ismeretlen.

