Tinderes, szexes, autóvezetéses novelláskötet lett a legjobb a Margón

A Margó Irodalmi Fesztiválon negyedik alkalommal adták át a legjobb első pózai kötetnek járó Margó-díjat, amit idén Mécs Anna Gyerekzár című könyve nyert.

Mécs Anna novelláiban korosztálya egzisztenciális kérdéseit teszi fel családról, párkapcsolatról, nőiségről, munkáról és önmegvalósításról. A Gyerekzár lendületesen és izgalmasan beszél nagyapáról, Tinder-kapcsolatról, rákról, szexről vagy autóvezetésről. A Scolar Kiadónál megjelent novelláskötet elbeszélői apákkal, anyákkal küzdenek, történelmi sérelmek, természettudományos elméletek és vallásos dogmák között próbálnak utat törni maguknak. A gyerekzár véd, de egyben gyerekszerepben is tart, így nem érezhetik meg tetteik súlyát, babásítva maradnak hosszú éveken át.

A korábbi díjakat Totth Benedek a Holtversennyel, Milbacher Róbert a Szűz Mária jegyesével és Szöllősi Mátyás a Váltóárammal hozták el.

Érdemes követni a könyvfesztivált, többek között Al Ghaoui Hesnával is találkozhatunk, aki a Holli, a hős című könyvét most mutatta be.