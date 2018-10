Tucathorrorban szedi áldozatait a Könnyező Asszony

Michael Chaves elsőfilmes debütálása a The Curse Of La Llorona (A gyászoló asszony átka) című misztikus horror, mely jövőre kerül a mozikba. A történet egy mexikói legendán alapul, mely szerint a saját gyerekeit megfojtó, majd magát sem kímélő Könnyező Asszony a pokolból tér vissza kísértetként, hogy újabb gyerekekre vadásszon. A filmhez most megérkezett az előzetes is:

Az 1970-ben játszódó történetben a Linda Cardellini (Vészhelyzet, Megjött Apuci) által alakított anya gyerekei meghallják a zokogó szellem hangját, ezzel pedig annak azonnali célpontjává is válnak. Chaves mellett producerként segédkezett a horrorjairól ismert James Wan (Fűrész, Démonok között, Aquaman).

A gyászoló asszony átkát áprilig 19-én mutatják be.

Kiemelt kép: Warner Bros/Youtube