Magyar film lett a legjobb európai tévéfilm

Gera Marina köszönőbeszéde a Prix Europán

Az Örök tél / Eternal Winter nyerte a Legjobb Európai Tévéfilm díját a Prix Europa ma esti díjátadóján Potsdamban!A díjat a film főszereplője, Gera Marina vette át.Örök tél / Eternal Winter was chosen Best European TV Movie at Prix Europa – The European Broadcasting Festival!Leading actress Marina Gera accepted the award in Potsdam.

Közzétette: Örök tél / Eternal Winter – 2018. október 19., péntek