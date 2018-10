Az olasz Vogue különkiadása, a L’Uomo Vogue felfedezte magának a híres Hortobágyot és a csikósokat, és Magyar cowboyok címen készített róla fotósorozatot és videót is. Hogy valóban a Dior öltönyökben pattogtatják-e az ostorukat “cowboyaink”, arra sajnos mi is elég jól tudjuk a választ, de az biztos, hogy elég ütős kis videó lett a végeredmény. Nem is választhatott volna jobb helyszínt a luxusmárka kollekciójának a bemutatására, mint a magyar pusztát.

Kiemelt kép: Czeglédi Zsolt / MTI