Alig lehet felismerni Nicole Kidmant

Teljes átalakuláson ment keresztül Nicole Kidman Karyn Kusama (A bunyós csaj, Ördög bújt beléd) új, Destroyer című thrillerjében. A történet egy bűnbandába fiatalon beépült rendőrről szól (Kidman), akinek most újra szembe kell néznie az őt ott ért, múltbeli traumáival. A filmhez most megérkezett az előzetes is:

A filmben Kidman mellett feltűnik még Sebastian Stan (Amerika Kapitány – A tél katonája, Én, Tonya), Toby Kebbell (Ben Hur) és Tatiana Maslany (Sötét árvák) is.

A Destroyert december 25-én mutatják be Amerikában.

Kiemelt kép: Gareth Cattermole/Getty Images for BFI