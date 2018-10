Egyik nap arra ébredünk, hogy boldogan nézzük, ahogy mások szappant aprítanak

Minden a tortákkal, cupcake-ekkel, vajkrémekkel és a folyékony állagú csokoládé temperálásával kezdődött. A hang nélkül működő, loopolásra, azaz végtelenített lejátszásra különösen alkalmas videók az Instagramon és YouTube-on mennek igazán. Az Instagramnál maximum annyi az előny, hogy elég csak a falunkat pörgetni, és ömlik az úgynevezett satisfying tartalom, külön kattintani sem kell. A sütidíszítős kezdet pedig csak a kapudrog volt a szappanvágáshoz vagy a slime-hoz. Az Instagram algoritmusának köszönhetően lassan eltűnnek az ismerősök képei a feedből, és átveszi a helyüket a pengés szappanaprítás, ahol már a hang is fokozza az élményt. Már csak az a kérdés, hogy miért ennyire addiktív a monoton mozgások sora, miért elég csak nézni, ahogy valaki tökéletes precizitással ír rá csokikrémmel a piskóta tetejére? Könnyen lehet, hogy minden a gyerekkorunkra vezethető vissza, amikor a homokozás és a gyurmázás jelentette a legnagyobb élményt.

Csinálj úgy, mintha fésülnél!

Azt viszont fontos tudni, hogy nem egyedül a szappant lehet megnyugtatóan szeletelni, hanem van egy ehhez kapcsolódó – satisfying videókat az ASMR alfajaként is emlegetik –, egészen bizarr jelenség: a suttogók. Az ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) nem új, de még mindig olyan sokkoló elsőre, mint évekkel ezelőtt. A lényege, hogy az ember a képernyőn keresztül érje el a bizsergető érzés a főleg fiatal nők csengő hangján vagy egyéb segédeszközökön keresztül. Lehet, hogy egyfajta fétisnek hangzik a dolog, de elvileg semmi köze ilyesmihez, a többség terápiaként használja azt, hogy valaki lágyan suttog a kamerába, esetleg hangosan ropogtat. Az egyik legnépszerűbb ASMR-YouTube-er, Gentle Whispering másfél milliós követőtábort gyűjtött össze mindössze azzal, hogy búg.

Az ASMR-rel foglalkozó oldalak enyhe eufóriát emlegetnek a videók láttán, a fejünk búbjától indul a bizsergés, és szétárad a testünkben, mintha csak valaki fésülgetné a hajunkat. Gentle Whisperinggel mehetünk esténként kirándulni, borozni, török édességeket kóstolni, sétálni, hajat vágni, amit csak akarunk. Más csatornákon pedig jeget is rágnak a vloggerek. Bár a jelenségnek nincs köze a szexhez, a kínai pornóellenes szervezet betiltotta a legtöbb videómegosztó felületükön az ASMR-felvételeket mondván, hogy azok rossz hatással lehetnek a fiatalokra.

A Guardian két brit kutatásra is hivatkozott korábbi cikkében, miszerint az ASMR alapvetően egy relaxációs technika. 2015-ben a résztvevők 85 százaléka használta elalváshoz a csöndes videókat, és csak 5 százalék számolt be szexuális ingerről az ASMR-YouTube-erek láttán. Egy frissebb, 2018 júniusában közzétett vizsgálat pedig kimutatta, hogy csökkent a pulzusa azoknak, akik reagáltak az ASMR-re – nem mindenkit jár át a bizsergés tőlük –, és ők nyugodtabb érzelmi állapotba kerültek. Kínában viszont a trenddel párhuzamosan megjelentek azok a lányok is, akik elsősorban a szexuális kisugárzásukat használták ki, más közönségre pályáztak, amit a szigorúan ASMR-rel foglalkozó vloggerek is rossz néven vesznek.

Az emberek mindig rá akarnak szállni a trendekre, mindegy mi a téma. Sok ember gondolja, hogy a szexualitással a legegyszerűbb nézőket szerezni. Az ASMR csak egy nyugtató érzés, amit egyesek kapnak, semmi szexualitás nincs benne.

– nyilatkozta az egyik kínai vlogger, TingTing57.

Még mindig felfelé ível az ASMR karrierje, pedig nem újdonság. Egész életünkben tapasztalhattunk hasonlót, mikor kirázott bennünket a hideg, vagy birizgálták a hajunkat – ahogy azt sem mindenki bírja –, de csak most kapott igazán teret, a YouTube sztárt csinált az érzésből, és nevet is adott neki. Az influencerek bármit reklámoznak, amit csak érnek, és az ASMR is ügyesen megtalálta a piacát, hogy lehet reklámot dugni a videókba. Az IKEA már okosan rájött, hogy micsoda lehetőség rejlik, hogy senki nem simítja végig úgy a matracaikat, ahogy a YouTube-erek. A Guardian nemrég azt is meg írta, hogy a bútorbolt után a Harley-Davidson és a Renault szintén csatlakozott az ASMR-őrülethez, a motor hangját használják ki. A mozgalom ráadásul annyira népszerű, hogy a Buzzfeed a Netflixre gyártott dokumentumsorozatában egy egész részt szentelt a suttogóknak, hogy mi ez az egész.

A szappanvágás szépsége

A satisfying videókra visszatérve hasonlóan nyugtatja az embert, elalvás előtt különösen rájuk lehet kattanni. És tényleg az édességek készítése és díszítése lehet a beugró, elvégre ott még lehet azzal kábítani magunkat, hogy valamit létrehoznak a szemünk előtt. A vajkrém egy ehető tortára kerül, az olvasztott csoki egyszer formát ölt, a leveles tészta kitekert változata sem annyira öncélú, mint az, hogy emberek snitzerrel aprítanak szappanokat a semmibe.

A furcsán kielégítő videók (oddly satisfying) videók sora a Redditen indult el – legalábbis a már mindenhol elterjedt kifejezés –, és azóta is töltögetik ezerrel a felhasználók a kínosan szimmetrikus vagy monoton felvételeket, úgy látszik, elég csak ránéznünk egy papírmegsemmisítőre a képernyőn keresztül, hogy átéljük a pillanatot. A Pécsi Tudományegyetem professzorát, Dr. Deák Anitát is megkérdeztük a témáról, aki korábban a Wirednek nyilatkozott. Elmondta, hogy az információk jelentős része a látórendszeren keresztül ér el bennünket, így a videók a népszerűsége itt is kereshető, a színek és érdekes formák megragadják a figyelmünket. Sőt, Dr. Deák Anita megerősítette, amit már máshol szintén lehetett olvasni, hogy a gyerek énünket hozza vissza a kinetikus homok vagy a slime. Azok az idők juthatnak eszünkbe, amikor főleg a gyurmázás, a homokvár építés vagy az iszapban való tapicskolás kötötte le a figyelmünket.

A professzor a tükörneuronokra vezeti vissza a trendet, mivel az idegrendszerben találhatók olyan mozgató idegsejtek (ezek a tükörneuronok), amelyek aktívak lesznek, amikor végrehajtjuk a mozgást – például beletúrunk a lencsébe –, és akkor is, amikor látjuk, hogy valaki más teszi ugyanezt. Azt azonban Dr. Deák Anita hozzátette a 24.hu-nak, hogy mégiscsak sokkal intenzív az élmény, amikor nem csak nézzük, hogy valaki más hajtogatja a például a slime-ot vagy vágja a szappant.

„A videón látott mozdulat idegrendszeri feldolgozását a látórendszer végzi. Az általunk végrehajtott mozdulat azonban nem csak vizuális információt hordoz (látjuk, mit csinálunk), hanem tapintás útján is tapasztalatot szerzünk például az anyag hőmérsékletéről, állagáról, szaglás útján pedig az illatáról. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mivel a mozdulatot mi hajtjuk végre, nélkülözhetetlen, hogy az agyunk létrehozzon egy mozgásparancsot a mozdulat kivitelezésére (egy zsák lencsénél koordinálni kell a kar, kézfej, ujjak mozgását, és az sem mindegy, hogy egy vagy két kézzel tesszük-e ezt)!” – összességében csak félsiker a videó, még jobb lenne, ha élőben utánoznánk mindent. Azzal viszont óvatosan kell fogalmazni, mennyire tekintjük a tartalmakat terápiának.

Egy terápiás folyamat teljesen más keretek között zajlik, más a célkitűzés is. Mindenesetre ezek a videók segíthetik a kikapcsolódást, és “instant” módon, azaz könnyen hozzáférhető élményt kínálnak ahhoz képest, mint amikor mi magunk beszerezzük a hozzávalókat, összekeverjük, és előállítjuk a slime gyurmát.

Ahogy egyre többet olvasunk a téma után, megnyugodhatunk, hogy nincs is semmi szégyellnivaló abban, hogy túl sokáig vagyunk képesek nézni ugyanazokat a mozdulatsorokat, ahogy felkerül a fondantrózsa a sütikre. Legalább megnyugszunk egy kicsit, egyfajta stresszlevezetésnek is tekinthetjük. Ahogy ha nincs slime vagy egy Erdélyi Mónika a közelünkben, hogy összegyúrjon egy tizenhét kilós megaslime-ot, akkor elég egy videót keresni, hogy elképzeljük, milyen lehet egy egész vödörnyi ragacsos izébe beleugrani. A szappanvágás persze egy másik műfaj, vigyázni kell vele, mert egy napon majd nem tudjuk megmagyarázni, miért is kattantunk rá. Két kategóriája létezik a trendnek: az elegáns pengés megoldás:



Illetve a durvább pusztítás.



Érdekes, hogy Oroszországban különösen népszerű a szappanozás, a legtöbb szappanos oldal onnan érkezik és bár újra lehet hasznosítani a végterméket, nem olyan olcsó mulatság. Az Insider például egy olyan szappan-influencert idézett, aki havonta száz dollárt, azaz több mint 28 ezer forint költ alapanyagra. De csak óvatosan, mert innen már tényleg csak egy lépés a suttogás és Gentle Whispering csatornája, aki majd az óriási körmeivel ringat minket álomba.

