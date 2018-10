Meghalt a Walking Dead fontos szereplője

Scott Wilson hosszú színészi pályafutása során számos filmben szerepelt, egyszer pedig még Golden Globe-ra is jelölték A kilencedik alakzat című filmben nyújtott alakításáért, első komolyabb filmes szerepe pedig a Hidegvérrel című film gyilkosa, Richard Hickock volt. További nevezetes filmszerepei között szokás említeni A nagy Gatsby (1974), a Ments meg, Uram! (1995) és a Pearl Harbor (2001) című filmeket.

We are deeply saddened to report that Scott Wilson, the incredible actor who played Hershel on #TheWalkingDead, has passed away at the age of 76. Our thoughts are with his family and friends. Rest in paradise, Scott. We love you! pic.twitter.com/guNI7zSqDZ

