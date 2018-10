Robot írt dalt a népszerű együttes stílusában

Végre nem álom, hanem könnyen előidézhető valóság a mesterséges intelligencia segítségével írt zeneszám. A gépi és emberi intelligencia kapcsolatával foglalkozó Botnik Studios pontosan ezt tette nemrég, amikor az I Don’t Want To Be There című számához írt ezzel az Al névre hallgató módszerrel zenét, mindezt a The Strokes együttes stílusában.

A dal a Botnik The Songularity című albumának részét képezi, mely így szól, és akik ismerik a Strokes stílusát, azok nyugtázhatják, tényleg sikerült eltalálni a főbb stílusjegyeket:

Nem először kísérletezik ilyennel a Botnik, nemrég a Harry Potter-könyvek egyedi lefordítását végeztették el egy írásra kifejlesztett mesterséges intelligenciával.

Kiemelt kép: Levi Bianco/Brazil Photo Press/ AFP