Vak, angolul egy szót sem beszél, de úgy énekel Whitney Houstont, hogy eláll a szavunk

Szívfacsaró erővel és nem mellesleg hibátlan kiejtéssel énekli az I Will Always Love You-t a kislány.

Elsie Balawing az után lett tudtán kívül vírusvideó-hős, hogy csak úgy, mint ahogy már alighanem ezerszer, minden fakszni vagy hangszeres kíséret nélkül elénekelte az I Will Always Love You-t, Whitney Houston klasszikus dalát a Több mint testőrből. Pedig a kislány vak, a Fülöp-szigetek egy eldugott halászfalujában él, soha az életben nem járt iskolába, angolul sem beszél egy árva szót sem: egyszerűen csak annyiszor hallgatta meg a dalt, hogy tökéletes kiejtéssel utánozza azt – és nem mellesleg még a hangja is nagyon hasonlít Houstonéra. Nem csoda, egyből imádni és osztani kezdte a Facebook népe, 17 millióan látták, és több mint 370 ezren osztották meg. Mutatjuk.