Az Obama-házaspár beszáll a filmiparba

Többéves szerződést kötött a Netflixszel az Amerikai Egyesült Államok előző elnöke és felesége, a first lady Michelle Obama, írja a Hill.

A cég az együttműködést twitteren jelentette be, a rövid posztból pedig kiderül, hogy főleg sorozatokat és dokumentumfilmeket készítenének. A közös munkáról először tavasszal a New York Times számolt be, akkor Eric Schultz, Obama tanácsadója azt nyilatkozta,

A Netflixnek egyébként 125 millió felhasználója van, szóval bármit készítenek majd, azt nem a szekrénynek veszik fel.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features.

— Netflix US (@netflix) May 21, 2018