Horrorfilmek díszletére hasonlít ma a Szovjetunió egykor titkos torpedógyára

Épületeiben pedig ma is torpedóburkolatok, illetve félkész fegyverek tucatjaival találkozhatnánk. Képek a komplexumból.

A világ jó része által Grúzia részeként nyilvántartott, Oroszország és néhány távoli állam (Vanuatu, Nauru, Venezuela és Nicaragua) által azonban függetlennek tekintett Abházia szubtrópusi és magashegyi klímájának köszönhetően ma a leggazdagabb oroszok egyik legfelkapottabb nyaralóhelye, a Szovjetunió fennállásának évtizedeiben azonban inkább az itt működött szupertitkos laboratóriumok voltak fontosak a földrésznyi szuperhatalom vezető rétege számára.

Ezek közt kiemelkedő helyet töltött be az N5 NII 400-ként jegyzett, a Fekete-tenger partján álló bázis, melyben hosszú időn át egy, a náci Németország foglyul ejtett tudósának felügyelete alatt fejlesztették a Vörös Hadsereg torpedóit, sőt, tesztelték is azokat. Az épületek negyedszázaddal a Szovjetunió bukása után is állnak, falai közt pedig torpedóburkolatok, sőt, félkésznek tűnő – a robbanóanyagot remélhetőleg nélkülöző – fegyverek bújnak meg.

A labor eredetileg 1944-ben született meg Leningrádban (ma Szentpétervár), a város éghajlati viszonyai azonban nem tették lehetővé a fegyverek egész évben való tesztelését, így a tudósok néhány évvel később a tengerpartra tették át székhelyüket. A fotóit a vezető orosz blogszolgáltató, a Livejournal egyik oldalán közzétévő, Vlagyimir Mulder néven író blogger néhány nappal ezelőtt járt az egykori bázison. Az ekkor készült képek közül válogattunk.

A bázis felülnézetből

Az épületek mára már elvesztették az üvegablakaik jó részét, így még inkább fenyegetőnek tűnnek

Járművek is rejtőznek az épületeket körülvevő növényzetben, illetve a jókora csarnokban

Az épületekbe belépve meglepő módon még az egykor a torpedók gyártásához használt gépekkel is találkozhatunk

Sőt, magukkal a különböző összerakási fázisokban lévő torpedókkal, vagy épp részeivel

És persze irodákkal, illetve laborokkal is

Sőt, még könyvtárnak is jutott hely