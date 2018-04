Trash-reklámfilm, 1968, öröm, zene és hullámok: hétvégén kezdődik a Mediawave fesztivál

Több mint negyven izgalmas koncert, száznál is több film, kalandos közösségi programok – idén huszonnyolcadik alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb összművészeti kisfesztiválját, a Tartóshullám Mediawave Együttlétet – április 27. és május 1. között indul a fesztiválszezon első kisfesztiválja.

Feladták ugyan a rejtvényt, miért is szerveződik idén fesztivál az „öröm” és „1968” kulcsszavak köré Magyarországon a Monostori Erőd titokzatos falai közt. Aztán adódik a válasz szinte rögtön magától: idén ötven éve, hogy 1968 májusában forradalommá vált a művészet, az „új időknek új dalai”. Akkor valami elkezdődött világszerte, mind nyugaton, a diáklázadásokkal, szexuális forradalommal, a művészet és az együttlét újraértékelésével, mind felénk – bár kicsit másképp – a hatvanas évek alulról szerveződő mozgalmaival, a hazai underground megtűrt, lázadó művészetével.

Ezt ünnepli többek közt idén a Mediawave fesztivál, bár, ahogy a szervezők fogalmaztak: „Minket a politikai forrongás annyira nem érdekel, sokkal inkább az az erő, ami egy máig érződő művészeti látásmódot és lendületet mentett át a korabeli szabad, rebellis szellemből.”

Mint minden évben, idén is sikerül a Mediawave-nek megtartania kisfesztivál jellegét, annak ellenére, hogy olyan fellépőket hívnak, akik nemzetközileg is bárhol megállnák a helyüket. Itt minden színpad kis színpad és leginkább olyan fellépőkkel találkozhatunk, akik zeneileg tényleg speciális igényeket elégítenek ki, ilyen lesz idén például Ferenczi György és a Rackajam, a Dzsinnkaladzsi, az erdélyi és moldvai muzsikusok, vagy az andalúz flamenco. A teljes programnak itt érdemes utánanézni.

A szervezőknek sikerül egy olyan közönséget megcélozniuk, akiknek fontos az a fajta családias légkör, amelyet a művészeti programok tartanak össze. Itt az ember nemcsak befogadó, hanem aktív részese is az eseményeknek – erre a gondolatra épült a fesztivál, és szerveződik a mai napig.

De nem csak a zene vagy épp az alkohol miatt érdemes lenézni. Talán az egyetlen fesztivál, ahol a mozgókép, a filmek, a fényjátékok, egyszóval a vizuális művészetek is nagy hangsúlyt kapnak.

A közönség több mint negyven vetítés során száznál is több filmet tekinthet meg a világ összes tájáról. A szervezők a hagyományos filmvetítés mellett újdonsággal, közösségi mozival is készülnek. A néző a filmeket kísérő esemény résztvevője is lesz, jobban beleélheti magát a mozgókép világába – mondja Vajda Violetta, a Mediawave filmprogramjának vezetője. Ilyen esemény követi majd például a Szovjet hippik című észt dokumentumfilmet, amely után a kor szellemét idéző “hippitalálkozó” elevenedik meg a helyszínen – tette hozzá.