Budapesten ad koncertet Jason Derulo

A világhírű énekes először fog fellépni a fővárosban.

Az MTI számolt be róla, hogy ismét Magyarországra jön az amerikai popénekes Jason Derulo, aki

augusztus 5-én, vasárnap a Budapest Parkban fog színpadra lépni.Az első nagylemezét 2010-ben kiadó Derulo ötéves kora óta szerepel színpadon, nyolcévesen már első dalait írta. Tanulmányait a Dillard Művészeti Gimnázium után a New York-i Amerikai Zene és Dráma Akadémián végezte. Tizenhat éves kora óta olyan előadókkal dolgozott már együtt, mint P. Diddy, Pitbull vagy Sean Kingston.

Derulo az elmúlt években négy stúdióalbumot jelentetett meg és immár több világsláger fűződik a nevéhez, így pl. az In My Head, a Want To Want Me, az If I’m Lucky, a Don’t Wanna Go Home, a Cheyenne, a Talk Dirty vagy a Swalla. Legújabb száma, a Colors lesz a nyári focivébé hivatalos himnusza.

Kiemelt kép: Getty Images/Paras Griffin