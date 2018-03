Van egy nagyon jó hírünk a Monty Python-rajongóknak

Gyakorlatilag a teljes életmű a Netflixre költözik.

Mostantól garantáltan nem fogunk kifogyni az angol humorból, a Netflix ugyanis még áprilisban elérhetővé teszi a Monty Python-életmű nagy részét. A hírt maguk az alkotók jelentették be a csoport honlapján, és a listán szerepel

a Gyalog galopp,

a Brian élete,

Az élet értelme,

és a Monty Python repülő cirkusza is.

Azt írják, az Egyesült Államokban csak az év második felében lesznek nézhetőek, de Európában elvileg már április 15-től edzhetjük a rekeszizmunkat a Szent Grált védelmező vérnyulúlon vagy a férfin, akinek magnó van az orrában.

Az egykori alkotótársak viszonya nem nevezhető felhőtlennek. A csapat egyetlen amerikai tagja, Terry Gilliam épp nemrég idiótázta le John Cleese-t, amiért támogatta a Brexitet. Gilliam arról is beszélt, hogy a Brian élete Trump korában aktuálisabb, mint valaha, de szatírát ma már nagyon nehéz készíteni, mert a valóság sokkal viccesebb lett, mint bármi, amit ő ki tudna találni. Egy éve majdnem szóról szóra ezt mondták a South Park alkotói is. Azért Gilliam sem szomorkodhat, nagyon úgy fest, hogy az évtizedek óta tervezgetett, elátkozottnak hitt Don Quijote-filmjét most már tényleg sikerül befejeznie.

