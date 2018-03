A terror árnyékában rendezték meg a világ egyik legjobb fesztiválját

Minden év márciusában rendezik meg Texasban a South by Southwest nevű fesztivált, ami a világ egyik legnagyobb alkotói találkozója. Az indie-poptól kezdve Elon Muskig majdnem minden és mindenki megfordul itt, aki a szórakoztatóipar vagy a technológia jövőbeli alakulásába bele akar szólni. Bár ez a világ egyik leglátogatottabb ilyen jellegű eseménye, idén a robbantásveszély miatt koncertet is törölni kellett.

A texasi Austinban megrendezett South by Southwest (SXSW) fesztivál az idén azzal került leginkább a hírekbe, hogy bombafenyegetés miatt törölték a legendás hiphopzenekar, a Roots koncertjét a múlt héten. „A legnagyobb Show must go on-hívő vagyok, de nem kockáztathatják az életüket, ha egy bombafenyegetésről van szó” – írta a Roots dobosa, Questlove a Twitteren. Az austini rendőrség azóta már le is tartóztatta a 26 éves Trevor Weldon Ingramet, mint a lehetséges fenyegetőt.

Mindez azért is érintette különösen rosszul a szervezőket, mert a texasi fővárost hetek óta egy robbantássorozat tartja rettegésben, mely kedd reggel újabb állomásához érkezett, amikor egy FeDex épületnél történt a robbanás. Austinban és környékén az elmúlt három hétben sorozatos bombatámadások vannak, melyek többsége levélbomba, ám hiába nem ért kár eddig épületeket, de az elmúlt három hétben fölrobbant öt robbanóeszköz eddig két ember életébe került és öten szenvedtek sérüléseket.

Szerdán délelőtt viszont a lehetséges elkövető a New York Times szerint felrobbantotta magát az autójában, amint meglátta, hogy a rendőrök közelítenek felé. Bár a feltételezett tettest úgy néz ki, megtalálták, az austini rendőrkapitány, Brian Manley beismerte, hogy még nem tudják, mi motiválhatta abban, amit csinált és hogy hol tölthette az elkövető az elmúlt 24 órát, a nyomozás pedig folytatódik. Kiderült továbbá, hogy robbantó egy 24 éves, Mark Anthony Conditt nevű férfi. Arról egyenlőre nincs hír, hogy a SXSW-en robbantással fenyegetőző férfinak és Conditnak lehet e köze egymáshoz, ettől még az idei fesztiválra rányomta a bélyegét a terror.

Mi az a South by Southwest? Március 9-től 18-ig tartott az Egyesült Államok legnagyobb showcase fesztiválja, ahol a film-, a zeneipar, illetve az egyéb tech- és szórakoztatóipari ágazatok képviseltették magukat, és kilenc napon keresztül mutatták be a legfrissebbnek szánt dobásaikat Austinban.

Ez olyan, mint a Sziget?

A showcase egyszerre egy konferencia, egy fesztivál és egy tehetségkutató. Legalább annyira szól az új dolgokra éhező, naprakészségüket fenntartani kívánó kívülállóknak, mint az adott szakmában dolgozóknak, az ipar potentátjainak és az élvonalba betörni kívánóknak, az ilyen események ugyanis nagy részben az ismerkedésről és a fontos kapcsolatok felvételéről szólnak. Magyarországon is van ilyen, leghíresebb a Budapest Showcase Hub, melyet legutóbb tavaly novemberben rendeztek meg, és a régió kevéssé ismert együtteseit vonultatja föl Észtországtól, Szerbiáig.

Bár az SXSW showcase-ként van feltüntetve, az esemény rendre a világ legnagyobb legnagyobb fesztiváljai között szerepel, tavaly összesen majdnem 422 ezer látogatót vonzott. Ez bár elmarad például a tavalyi Sziget teljes látogatottságától, de az Egyesült Államokban az egyik leglátogatottabb esemény volt – veri többek között a leghíresebb amerikai és nyugat-európai fesztiválokat, igaz, azok nem is kilenc napig tartanak. Lehet tehát azt mondani, hogy nem egy ligában játszanak. Az SXSW-nek alapvetőleg három nagyobb része van és ebből csak egy a fesztivál. Az első részben konferenciákat tartanak, az összes elképzelhető témáról, ami a mai közéletben és munkaerőpiacon felmerülhet, a mesterséges intelligencia jövőnkre gyakorolt hatásaitól, a tévé- és médiaipar helyzetének megvitatásán át az egészségügyig, összesen 25 nagyobb témában hívtak szakembereket a szervezők. Két éve a legnagyobb vendég, az akkori elnök, Barack Obama volt, de idén beugrott Elon Musk is, aki a SpaceX jövőbeli terveiről, valamint a Holdon és a Marson létesítendő bázis fontosságáról beszélt.

A második rész a technológiai bemutatókról szól, melybe videojáték-expó is belefér, akárcsak egy kereskedelmi részleg, ahol a nagyvállalatok tartanak kiállításokat vagy beszélgetéseket, a harmadik rész végül a köznapi értelembe vett fesztiválé, ami viszont szintén öt nagy csoportra bomlik szét: van film, zene, gaming – e-sport, stand-up és egy számítástechnikai, digitális rész. A zenei rendezvény sorozatban több mint 2000 előadót hívtak 63 országból, amik a város 104 színpadán koncerteztek. 166 filmet mutattak be a kilenc nap alatt és a fesztivál végén mindegyik fenti csoportnak díjakat is átadtak.

Magyarok az SXSW-n

Idén két magyar kötődésű szereplője is volt a fesztiválnak. Csemer Boglárka (művésznevén: Boggie), 2014-ben a Parfüm című számával és klipjével lett híres és a következő évben meg is nyerte a Dalt, amivel ő képviselhette Magyarországot a három évvel ezelőtti Eurovíziós dalfesztiválon. Az énekesnő az SXSW előtt Miamiban is koncertezett, és az egész Amerikában töltött idejéről készült videoblog a Facebook oldalán tekinthető meg, ahol betekintést is lehet nyerni a fesztivál berkeibe.



A másik magyar szál pedig a filmek között szerepel: A királylány és az átok (The Cobblers Lot) című, népmesei elemekkel rendelkező, angol-magyar koprodukcióról van szó. A horror film rendezője Peter Strickland volt, de a két főszereplő Jankovics Péter és Hajduk Károly (A martfűi rém), és magyar továbbá a két producer, Nedeczky Dóra és Turán Eszter, míg a vágó Fekete Mátyás, a jelmeztervező pedig Pintér Anina volt. A közelmúltban is rendesen szerepeltek magyar alkotók a fesztiválon. Két éve Bucsi Réka Love című animációs filmje volt műsoron, Kerékgyártó Yvonne Free Entry című filmje pedig díjat is nyert 2015-ben. A 2014-ben itt fellépő Ivan & The Parazol Take My Hand című számát pedig a szervezők a fesztivál egyik promóvideójához is felhasználták.