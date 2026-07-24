Kikötőfalnak ment egy dunai szállodahajó Bécsben

Kikötőfalnak és egy zsilipkapunak ütközött péntek hajnalban a freudenaui zsilipnél Bécsben egy dunai szállodahajó, a balesetben 14-en könnyebben megsérültek. A fedélzeten mintegy kétszázan tartózkodtak, többségük osztrák és német utas. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint hat sérültet kórházba szállítottak, a többieket a helyszínen látták el. A sérülések valamennyi esetben könnyűek voltak, főként zúzódások, illetve hát-, mellkas- és nyakfájdalmak fordultak elő. Súlyos sérült nem volt.

A baleset hajnali 4 óra körül történt, amikor a MS Anna Katharina a zsiliphez érkezett. Az ütközés következtében a hajó orra erősen megrongálódott, azonban a hajótest nem szakadt át, nem keletkezett lék, és senki sem esett a Dunába.

A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki a helyszínre: 18 járművel és 60 tűzoltóval. A mentésben a vízi egységek és a mentőszolgálat különleges csoportja is részt vett. Öt utast emelőkosaras járművel, kettőt tűzoltóhajóval juttattak partra, a többi utas egy másik hajóra szállhatott át.

A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt vizsgálatot indított. A baleset pontos körülményeit egyelőre vizsgálják.

(MTI)