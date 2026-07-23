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Zelenszkij ki nem kényszerített hibája az egyik legsúlyosabb politikai válságot robbantotta ki Kijevben a háború kitörése óta

Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images
Mihajlo Fedorov Volodimir Zelenszkij mellett
admin Szegő Iván Miklós
2026. 07. 23. 21:03
Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images
Mihajlo Fedorov Volodimir Zelenszkij mellett
Az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború óta az egyik legsúlyosabb politikai válság kezd kialakulni Kijevben. A válságot ráadásul Zelenszkij „húzta magára”, akinek a népszerűsége éppen javulni kezdett. Az elnök ki nem kényszerített hibája az volt, hogy menesztette egy népszerű miniszterét, aki a hadsereg nem túlzottan kedvelt főparancsnokával vitába keveredett. Végül a főparancsnokot, Olekszandr Szirszkijt is leváltotta Zelenszkij, és most visszahozná a kormányba a múlt héten menesztett minisztert, Mihajlo Fedorovot. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a volt Szovjetunió utódállamainak szakértője szerint azonban az ukrán elnök a politikai arcvesztést aligha úszhatja meg.

Volodimir Zelenszkij elnök kedden, késő este bejelentette: meneszti az ukrán hadsereg népszerűtlen főparancsnokát, Olekszandr Szirszkijt, és pozíciót ajánl kormányában annak a Mihajlo Fedorovnak, akit a múlt héten váltott le a védelmi miniszteri posztról. Minderre azután került sor, hogy a rendkívül népszerű exminiszter, Fedorov kabinetbe való visszavételéért tüntetések kezdődtek Kijevben és az ország más pontjain. A 2022 óta kirobbant háború óta ez az egyik legnagyobb politikai válság Ukrajnában.

A krízis előzménye, hogy Fedorov – még védelmi miniszterként – és Szirszkij (főparancsnokként) súlyos vitába keveredtek az elmúlt hónapokban. A polémiát Zelenszkij úgy próbálta eldönteni, hogy a hozzá lojális Szirszkijt tartotta meg pozíciójában. Az elnökre nézve ugyanis ő teljesen veszélytelen személyiség, az ukránok által nem kedvelt, oroszországi születésű, a régi szovjet katonai iskolát követő katona, akinek nincs politikai háttere Kijevben.

Roman PILIPEY / AFP „Hozzák vissza Fedorovot!” – olvasható a Mihajlo Fedorov melletti tüntetésen 2026. július 16-án.

A sajtónak kibeszélő, Zelenszkijjel kevésbé lojális Fedorovtól viszont megvált a múlt héten az elnök, ami végül komoly politikai hibának bizonyult Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a volt Szovjetunió utódállamainak szakértője szerint. Fedorov ugyanis rendkívül népszerű és a kormányba való visszakerüléséért kirobbant tüntetések azután sem álltak le, hogy Szirszkijt is menesztették. Fedorov kabinetbe való visszavételére egyébként péntekig adtak határidőt a demonstrálók Zelenszkijnek.

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