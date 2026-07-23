Lecsaptak az oroszok egy élelmiszerüzemre: három halott, egy kétéves kislány is megsérült

Három ember meghalt, legalább 28-an pedig megsebesültek, amikor az orosz hadsereg csütörtökön napközben csapást mért a kelet-ukrajnai Pavlohradra – írja a Kyiv Independent.

A támadás egy élelmiszeripari üzemet ért, ahol tűz ütött ki. A sebesültek között egy kétéves kislány is van. Három sérültet súlyos állapotban, intenzív osztályon kezelnek, az orvosok az életükért küzdenek.

As of now, three people have been reported killed in Pavlohrad as a result of a Russian aerial bomb strike on an enterprise. My condolences to their families and loved ones. Dozens of people have been injured. The Russians also hit Kherson with aerial bombs. Apartment buildings,… pic.twitter.com/PKIFfGcExS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2026

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az orosz erők Pavlohrad mellett Herszont is irányított légibombákkal támadták, valamint csapásokat mértek a szumi, harkivi és odesszai régióra. Az ukrán elnök szerint a támadások kivédéséhez mindenekelőtt arra lenne szükség, hogy Ukrajna ne szenvedjen hiányt a Patriot légvédelmi rendszerekhez használható rakétákból.