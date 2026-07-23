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Meggyilkoltak egy újságírót és egy polgármestert Mexikóban

Jesus Verdugo/Anadolu via Getty Images
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 23. 11:02
Jesus Verdugo/Anadolu via Getty Images
Idén már legalább öt újságírót gyilkoltak meg, az elmúlt húsz évben pedig közel száz választott tisztségviselő ellen hajtottak végre halálos kiemenetelű támadást.

Szerdán meggyilkoltak egy újságírót és egy polgármestert Mexikóban – írja a helyi hatóságok közlése alapján az MTI. A közép-amerikai országban az elmúlt években számos újságírót és választott tisztviselőt gyilkoltak meg.

Francisco Leyva mexikói újságírót az ország egyik déli államában, Oaxaca-ban lőtték le az állam főügyészségének közleménye szerint. A Morelos állambeli Temoac polgármesterét, Valentin Lavínt pedig a városházán gyilkolták meg.

A 60 éves Leyva cikkeiben az oaxacai bűnözői hálózatokkal kapcsolatos kormányzati korrupcióval foglalkozott. Lavín ellen januárban már elkövettek egy merényletet a helyi média szerint, de azt túlélte. Az ügyészség közlése szerint holttestét szerdán találták meg a városházán.

Idén már legalább öt újságírót öltek meg az országban, a Riporterek Határok Nélkül szervezet pedig kilenc újságíró-gyilkosságról számolt be tavaly Mexikóban. A sajtószabadságért küzdő csoportok szerint az újságírók elleni bűncselekmények túlnyomó többsége büntetlen marad.

Mexikóban az elmúlt 20 évben csaknem száz választott tisztségviselőt gyilkoltak meg.

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