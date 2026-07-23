Szerdán meggyilkoltak egy újságírót és egy polgármestert Mexikóban – írja a helyi hatóságok közlése alapján az MTI. A közép-amerikai országban az elmúlt években számos újságírót és választott tisztviselőt gyilkoltak meg.

Francisco Leyva mexikói újságírót az ország egyik déli államában, Oaxaca-ban lőtték le az állam főügyészségének közleménye szerint. A Morelos állambeli Temoac polgármesterét, Valentin Lavínt pedig a városházán gyilkolták meg.

A 60 éves Leyva cikkeiben az oaxacai bűnözői hálózatokkal kapcsolatos kormányzati korrupcióval foglalkozott. Lavín ellen januárban már elkövettek egy merényletet a helyi média szerint, de azt túlélte. Az ügyészség közlése szerint holttestét szerdán találták meg a városházán.

Idén már legalább öt újságírót öltek meg az országban, a Riporterek Határok Nélkül szervezet pedig kilenc újságíró-gyilkosságról számolt be tavaly Mexikóban. A sajtószabadságért küzdő csoportok szerint az újságírók elleni bűncselekmények túlnyomó többsége büntetlen marad.

Mexikóban az elmúlt 20 évben csaknem száz választott tisztségviselőt gyilkoltak meg.