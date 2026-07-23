Elfogadta az EU az Oroszország elleni 21. szankciós csomagot

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Oroszországgal szembeni 21. szankciós csomagot, amely elsősorban az orosz energia-, pénzügyi és kriptoszektort érinti – írja az MTI.

Az uniós tagállamok kormányainak képviselőit tömörítő testület szerint az intézkedések azokat az ágazatokat célozzák, amelyek a legnagyobb hatással vannak az orosz gazdaságra és az ország háborús képességeire.

A csomag részeként az elmúlt négy év legnagyobb egyedi szankciós listabővítéséről is döntöttek: 48 személy és 170 szervezet került a korlátozó intézkedések hatálya alá.

Bankok és kriptoszolgáltatók

Az EU 94 bankkal és jelentős pénzügyi intézménnyel, valamint az orosz bankszektor egyik meghatározó szereplőjével szemben rendelt el vagyonbefagyasztást. További 33 orosz hitel- és pénzügyi intézményre terjesztették ki a tranzakciós tilalmat.

A korlátozások egy, az orosz pénzügyi üzenetküldő rendszerhez kapcsolódó kirgiz bankot és három másik, Oroszországon kívüli pénzintézetet is érintenek.

Tranzakciós tilalmat rendeltek el 14, Georgiában, Panamában, az Egyesült Arab Emírségekben, a Marshall-szigeteken, Kirgizisztánban és Fehéroroszországban működő kriptoeszköz-szolgáltató platform ellen. Az EU első alkalommal teremtett jogalapot arra is, hogy teljes körű tilalmat vezessen be azokkal a harmadik országbeli kriptoszolgáltatókkal szemben, amelyek segítik Oroszországot a szankciók kijátszásában.

Újabb hajók kerültek tiltólistára

Az energiaszektort érintő intézkedések részeként 2027. július 15-éig felfüggesztették az orosz olaj árplafonjának automatikus kiigazítását. A Tanács szerint erre a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult rendkívüli piaci helyzetben van szükség.

Az orosz árnyékflotta további 41 hajója került szankciós listára, így a korlátozások már 673 hajót érintenek.

Olyan nem uniós tartályhajókról van szó, amelyek megkerülik az olajárplafont, támogatják az orosz energiaszektort, illetve katonai felszerelést vagy Ukrajnából elhurcolt gabonát szállítanak.

Nyolc vállalatot és egy magánszemélyt az árnyékflotta működésének támogatása miatt szankcionáltak. Korlátozások alá került továbbá 18 olajipari vállalat és egy magánszemély, köztük három oroszországi és egy jelentős fehérorosz finomító. Öt olajkereskedővel, két orosz kikötővel és négy repülőtérrel szemben tranzakciós tilalmat vezettek be.

A dróngyártókat és beszállítóikat is célba vették

Az orosz hadiipari komplexum gyengítése érdekében 56 új személyt és vállalatot sújtanak korlátozásokkal, közülük 37-et a nagy hatótávolságú drónok gyártásában és ellátási láncában játszott szerepük miatt.

További 51 szervezetre terjesztették ki a kettős felhasználású termékek és technológiák exportkorlátozását. Az érintettek között kínai – köztük hongkongi –, indiai, kazahsztáni, kirgizisztáni, törökországi és emírségekbeli vállalatok is vannak, amelyek az EU szerint segítik az exporttilalmak kijátszását.

A csomag lehetővé teszi, hogy az EU átfogó vízumtilalmat rendeljen el az Ukrajna elleni háborúban részt vevő orosz katonákkal és az Oroszországot támogató fegyveres csoportok tagjaival szemben. Hasonló kereskedelmi és hadiipari korlátozásokat terjesztettek ki Fehéroroszországra is.