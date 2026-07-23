Szakadékba zuhant és meghalt egy 18 éves magyar fiú Ausztriában

Tragédiába torkollt egy háromfős magyar társaság ausztriai kirándulása az Innsbruck feletti Nordkette-hegységben, írja a tirol.orf.at.

A lap cikke szerint egy applikáció segítségével haladtak a túrájukon, de amikor egy meredek emelkedőhöz értek, elromlott az alkalmazás, és elvesztették a tájékozódási képességüket.

Ennek ellenére folytatták az útjukat felfelé, de már nem a kijelölt túraútvonalon. A 2480 méteres csúcsig nem jutottak el, hanem egy 2300 méter magasságban lévő fennsíkon visszafordultak.

Ekkor az egyikük, egy 18 éves fiú 150-200 méteres sziklás szakadékba zuhant.

Egyik társa azonnal tárcsázta a mentőket, a másik pedig lemászott hozzá, de már nem mutatott életjeleket.

Mentőhelikopter érkezett a helyszínre, de az áldozaton már nem tudtak segíteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.

Szintén a héten történt, hogy villám csapott magyar túrázókba az osztrák Alpokban.