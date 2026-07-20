Azonos magasságon repült egymással szemben két repülő az Atlanti-óceán felett

Azonos magasságon egymással szemben repült két spanyol utasszállító az Atlanti-óceán felett, és csak a gépek fedélzeti ütközéselkerülő rendszerének (TCAS) köszönhető, hogy nem lett óriási tragédia az esetből – számolt be róla az AIRportal légi közlekedési szaklap.

Mint írják, Az Iberia EC-OLE lajstromjelű Airbus A321XLR gépe a brazíliai Reciféből Madridba tartott, és északkeleti irányban haladt a Kanári-szigetek repüléstájékoztató körzetének óceáni légterében, Nyugat-Szahara partjaitól mintegy 70 tengeri mérföldre. Ezzel egy időben az Air Europa EC-NBM lajstromjelű Boeing 787-9 Dreamlinere Madridból a brazíliai São Paulóba tartott, és délnyugati irányban ugyanazon a légi útvonalon repült, azonos, 36 ezer láb magasságon.

A megjelent információk szerint a Madrid felé tartó gép pilótafülkéjében először „TCAS TA” (forgalmi ütközéselkerülő rendszer), majd „TCAS RA DESCEND” figyelmeztetés aktiválódott (ami egy jóval szigorúbb figyelmeztetés, és azonnali függőleges manővert ír elő az ütközés elkerülésére). A Dreamliner fedélzetén ezzel egy időben „TCAS RA CLIMB” utasítást adott a rendszer, ami a DESCEND-figyelmeztetés inverze, azonnal emelkedést irányoz elő.

Az utasításoknak megfelelően megfelelően az Airbus 500 lábat süllyedt, a Boeing pedig közben 400 lábat emelkedett, így végül nem ütköztek össze a gépek. Ezt követően mindkét légi jármű megszakítás nélkül folytatta útját, és biztonságosan leszállt célállomásán, fedélzetükön összesen 454 utas és 18 fős személyzet tartózkodott.

Az illetékesek egyelőre nem közölték, hogy miként fordulhatott elő, hogy a két gép ugyanazon a repülési szinten kapott engedélyt az egymással szembeni repülésre, a vizsgálat jelenleg is folyik.