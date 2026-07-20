Megtámadtak egy belga rendőrt, aki a Katargate-ügyön dolgozott

Július elején, az erdő szélén megtámadtak egy rendőrtisztet, aki a „Katargate ” néven elhíresült korrupciós botrány érzékeny aktáin dolgozott – írja a La Libre Belgique című belga napilap információira hivatkozva az MTI. A felügyelőt arcon ütötték, súlyos sérüléseket szenvedett.

A támadót vagy támadókat még nem azonosították, a liege-i ügyészség gyilkossági kísérlet gyanújával indított nyomozást. A nyomozók eddig nem állapítottak meg összefüggést a támadás és az áldozat szakmai tevékenysége között

Mi az a Katargate?

A belga ügyészség abban az ügyben folytat nyomozást, amelyben Katar és Marokkó gyaníthatóan befolyásolni próbálta az Európai Parlament döntéshozatalát. A két ország Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselőn és az áltata vezetett Fight Impunity nevű civilszervezeten keresztül próbálta befolyásolni a határozatokat és a döntéseket a gyanú szerint. Az EP-t érintő korrupciós botrány 2022 decemberében robbant ki: Brüsszelben többeket letartóztattak, és jelentős mennyiségű készpénzt foglaltak le egyebek között Pier Antonio Panzerinak és Eva Kailinak, az EP görög alelnökének az otthonából.

Az Európai Parlament leváltott alelnökét, Eva Kailit, valamint három társát még 2022 december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. Közülük ketten, Kaili, valamint élettársa, az olasz Francesco Giorgi, valamint Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselő börtönben vannak. A vád ellenük bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció.