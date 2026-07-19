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5-10 centis jégdarabok zuhogtak, menekíteni kellett egy 80 ezres koncert közönségét Milánóban

afp
admin Spirk József
2026. 07. 19. 15:29
afp

Jégeső miatt szakadt félbe a Puerto Ricó-i Bad Bunny szombat esti szabadtéri koncertje Olaszországban.

A közösségi médiában közzétett videókon látható, hogy a hirtelen jött viharban 5-10 centiméteres jégdarabok estek. A 80 ezres, telt házas koncertet a milánói Snai La Maura Hippodrome-ban tartották. A vihar röviddel azt követően csapott le, hogy Bad Bunny színpadra lépett.

A Guardian szerint a szervezők teljes visszatérítést ígérnek a részvevőknek.

A kedvezőtlen időjárási körülmények, zivatar és jégeső miatt Bad Bunny július 18-ra tervezett koncertjét a milánói Snai La Maura Hippodrome-ban félbeszakították, a területet pedig biztonságosan kiürítették

– írta vasárnap a Live Nation jegyiroda a weboldalán.

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